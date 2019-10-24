Бишкек, , 15:44 — REGNUM Киргизия опустилась на 80-е место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения предпринимательской деятельности «Doing business — 2020», составленном аналитиками Всемирного банка.

Среди постсоветских стран самая лучшая ситуация в этой сфере, по мнению авторов доклада, складывается в Грузии — 7-я позиция в рейтинге, в Литве — 11-я, в Эстонии — 18-я и в Латвии — 19-я.

Несколько поотстали от них Казахстан — 25-е место, Россия — 28-е и Азербайджан — 34-е. Затем следуют Армения — 47-е, Молдавия — 48-е и Белоруссия — 49-е.

Замыкают список Украина — 64-я строчка рейтинга, Узбекистан — 69-я, Киргизия — 80-я и Таджикистан — 106-я. Туркмения в список не попала из-за чрезмерной закрытости страны.

Лидерами рейтинга названы Новая Зеландия. Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея.

А самые неблагоприятные для ведения бизнеса условия сложились в Сомали, Эритрее, Венесуэле, Йемене и Ливии.

Читайте также: Киргизия вошла в ТОП-20 стран-реформаторов рейтинга «Doing Business»