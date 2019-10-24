Киев, , 15:40 — REGNUM На Украине эксперты критически восприняли заявление офиса президента Зеленского о том, что нет оснований, чтобы возвращать Приватбанк бывшим владельцам, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.

ПриватБанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что накануне вечером глава офиса президента Украины Андрей Богдан с двумя своими заместителями обсудил ситуацию вокруг банка с послами стран G7.

Согласно официальной информации, особое внимание представители власти акцентировали на переговорном процессе с МВФ, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

«Приняв решение о национализации, государство вложило в Приватбанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам», — заявил Богдан.

Экономист Борис Кушнирук считает, что «это все слова», а реальная ситуация может быть совершенно иной. По его словам, если суд озвучит решение в пользу Коломойского, то все, включая президента Зеленского, потом «только разведут руками».

«Это же не мы, это суды. Мы, как законопослушные граждане, просто вынуждены выполнять их решения», — озвучил эксперт возможную позицию власти, дав понять, что окружение Зеленского все равно будет подыгрывать Коломойскому и с этой целью пытается взять под контроль Верховный суд Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров Приватбанка о возврате акций банка. Формальным поводом стало решения суда дождаться вердикта по другому судебному делу, связанному с банком. Однако ряд экспертов и СМИ утверждает, что пауза была взята лишь в контексте визита украинской делегации на переговоры с МВФ.

«Причина решения судьи взять паузу, скорее всего, в том, что в данный момент украинские министр финансов и глава НБУ находятся в Вашингтоне и пытаются возобновить переговоры Украины с МВФ о подписании новой трехлетней программы сотрудничества», — сообщило издание «Зеркало недели», напомнив, что это одна из главных проблем — возможные договоренности власти с Коломойским и возврат ему Приватбанка. В таком случае МВФ сразу выйдет из всех переговоров, связанных с Украиной.