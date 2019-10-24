Москва, , 15:30 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг допускает, что замороженную часть пенсионных накоплений граждан власти людям не вернут, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Я так думаю, эти деньги никто гражданам не вернет», — заявил Гартунг в ходе обсуждения продления заморозки накопительной части пенсий.

«Если у государства нет денег на содержание пенсионера, то нужно искать иные источники финансирования, менее болезненные. Зачем мы обираем граждан, большинству из которых сейчас хватает денег только на питание и одежду?» — возмущен парламентарий.

Он напомнил данные Росстата, согласно которым 50% граждан РФ имеют средства только на продукты питания и одежду.

По данным Минфина, всего «заморожено» порядка 2,2 трлн рублей.

Вместе с тем Минфин рассчитывает в ближайшее время представить новый вариант пенсионной реформы и предлагает переходить на гарантированный пенсионный продукт.

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