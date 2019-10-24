Бишкек, , 15:25 — REGNUM В январе — июне 2019 года объем доходов местных бюджетов Киргизии составил около 10 млрд 245,7 млн сомов (9 млрд 362 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В том числе:

Регулируемые доходы — 5 млрд 125,6 млн сомов (4 млрд 684 млн рублей),

Закрепленные доходы — 3 млрд 940,6 млн сомов (3 млрд 601 млн рублей),

Выравнивающие гранты — 977,6 млн сомов (893 млн рублей),

Целевые трансферты — 201,8 млн сомов (184 млн рублей).

Расходы местных бюджетов Киргизии в первой половине текущего года достигли 8 млрд 896 млн сомов (8 млрд 128 млн рублей).

Больше всего денег за этот период было потрачено на сферу образования — 3 млрд 30,9 млн сомов (2 млрд 769 млн рублей), на жилищно-коммунальные услуги — 2 млрд 382 млн сомов (2 млрд 177 млн рублей) и на госслужбы общего назначения — 2 млрд 112,1 млн сомов (1 млрд 930 млн рублей).

Расходы на отдых, культуру и религию сложились на уровне 542 млн сомов (495 млн рублей), на экономические вопросы — около 370,4 млн сомов (338 млн рублей), на соцзащиту — около 321 млн сомов (293 млн рублей) и на сферу здравоохранения — около 106,9 млн сомов (97 млн рублей).