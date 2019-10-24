Москва, , 15:27 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года в России услугой каршеринга в Москве воспользовались более 36 млн раз, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, заявил замглавы столицы по транспорту Максим Ликсутов. Об этом 24 октября сообщает агентство «Москва».

Причём с запуска сервиса в 2015 году жители столицы брали машины в аренду 66,4 млн раз.

По словам Ликсутова, в результате увеличения пользования услугой аренды авто в Москве снижается загруженность дорог, а автолюбители экономят деньги, так как им не нужно содержать и ремонтировать машину. Он также отметил, что на данный момент общий столичный парк состоит из девяти операторов, у которых имеется около 26 тыс. машин.

«Москва превратилась в лидера по размеру парка каршеринга среди городов мира. Драйвером развития сервиса выступает частный и средний бизнес, который вложил в развитие каршеринга свыше 15 млрд рублей», — отметил чиновник.

Напомним, в конце сентября 2019 года в Москве начал работу каршеринг электрокаров. В парке каршеринговых компаний столицы пока насчитывается 30 автомобилей марки Nissan.

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