Киев, , 15:16 — REGNUM Национальный банк Украины снизил учётную ставку с 16,5% до 15,5% годовых, сообщило 24 октября информационное агентство «Украинские новости».

Национальный Банк Украины Nick Grapsy

В марте 2015 года ставка была повышена с 19,5% до 30%. Какое-то время ставка оставалась неизменной, а с сентября 2015 года стала понемногу снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября на Украине были выведены из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

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