Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В Свердловской области согласовали перераспределение 1,9 млрд рублей расходов из областного бюджета. Об этом сообщает «Новый день».

Большая часть средств теперь будет потрачена на выполнение майских указов президента для повышения зарплат бюджетникам (979 млн рублей). 350 млн рублей уйдут в Дирекцию по строительству объектов Универсиады-2023, около 300 млн рублей — на реконструкцию дорог. Ещё 151 млн уйдёт на строительство новых школ в Ревде и Невьянске, а 141,5 млн рублей — на возведение жилья для обманутых дольщиков ЖК «Кольцовский дворик».

Из-за перераспределения власти были вынуждены отказаться от ряда ранее запланированных расходов. В частности, от строительства моста в Нижнем Тагиле, на что ранее хотели выделить 500 млн рублей — эти деньги перенесут на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский бюджет получил дополнительно 0,9 млн рублей доходов. Эти деньги потратят на социальные и иные нужды.

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