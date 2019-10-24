Москва, , 15:00 — REGNUM Более 1500 школ из 79 регионов России подали заявки на проведение Урока Национальной технологической инициативы (НТИ). Больше всего школ, присоединившихся к всероссийской акции Кружкового движения НТИ, в Санкт-Петербурге — 266 учебных заведений. В тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (139 школ) и Томская область (107 школ). В этом году урок также проведут в Беларуси и Казахстане.

НТИ (с) Пресс-служба Кружкогового движения НТИ

Всероссийская акция Кружкового движения «Урок НТИ» проходит второй год подряд. Подготовленные методистами материалы рассчитаны на учащихся 7−11 классов. Цель программы — познакомить школьников с рынками НТИ, рассказать о профессиях будущего и привлечь их к решению актуальных инженерных задач. Школам предлагается шесть вариантов урока, соответствующих направлениям: «Человек», «Среда», «Информация», «Стратегия», «Техника» и «Производство».

На уроке «Человек» школьники узнают, какие задачи уже сейчас решаются с помощью нейротехнологий, геномного редактирования и когнитивных технологий. Тема «Среда» раскрывает, какие технологии могут полностью изменить сельское хозяйство и как можно сохранить биоразнообразие Земли с помощью анализа космических снимков. На уроке «Информация» учащиеся знакомятся с актуальными задачами в области блокчейна, больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и пр. Урок «Стратегия» рассказывает о технологиях, которые лежат в основе «умного города», «интернета вещей» и персональной энергетики. Занятие по теме «Техника» знакомит с принципами работы беспилотного транспорта — наземного, воздушного, подводного, а также с аэрокосмическими системами и спутниками Земли. Урок «Производство» посвящен передовым материалам, в том числе композитам, нанотехнологиям и их разработке.

Заявки на проведение Урока НТИ подают сами педагоги на сайте проекта и собирают занятия из предложенных блоков по принципу «конструктора». В 2019 году больше всего заявок подали учителя информатики, физики и технологии. Чаще всего занятия проводятся в рамках урока по предмету, на втором месте по популярности — формат внеклассного занятия.

«Урок НТИ не только дает представление о современных инженерных задачах, но и показывает, какие возможности есть у молодых специалистов в разных областях. Кроме того, он помогает нам найти учителей, готовых говорить с учениками на одном языке и раздвинуть рамки школьной программы, предлагая не только вневременные задачи по базовым темам, но и актуализируя реальную проблематику технологических отраслей, — считает президент Ассоциации участников технологических кружков АлексейФедосеев, — Мы вместе готовим профессионалов будущего, и без активной поддержки учителей здесь не обойтись. Мы всегда рады новым преподавателям, которые включаются в Олимпиаду НТИ и другие проекты Кружкового движения и открывают новые образовательные перспективы для своих воспитанников. Именно такие учителя становятся наставниками, которые задают траекторию всей нашей взрослой жизни».

В рамках Урока НТИ школьников также приглашают принять участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями. Победа в большинстве профилей дает преимущества при поступлении в ведущие технические вузы и возможность получить 100 баллов ЕГЭ по физике, математике, биологии, химии, информатике или географии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация на олимпиаду для учеников 8−11 классов открыта до 30 октября, для студентов — до 15 ноября. С 2019 года при поддержке «Платформы НТИ» и АНО «Россия — страна возможностей» также организован новый трек для школьников 5−7 классов — Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior, прием заявок на участие завершается 27 октября.

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