Москва, , 14:57 — REGNUM Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал об объёме «замороженных» пенсионных накоплений граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«На счетах сейчас — это общий объём накоплений — примерно 2,2 трлн рублей, меньше половины находиться на счетах в государственной управляющей компании ВЭБа… Остальные находятся в НПФ», — заявил Моисеев в Госдуме.

Также, по словам Моисеева, правительство РФ «в ближайшее время» представит законопроект о новой системе индивидуального пенсионного капитала.

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии.

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