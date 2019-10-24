Ульяновск, , 14:51 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура выявила нарушения при выплате зарплаты младшему медперсоналу ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова». По данным ведомства, общая сумма невыплаченных средств превысила 770 тыс. рублей.

Проверка проводилась после публикаций в СМИ, в ходе которой выявлены «многочисленные нарушения» в части выплаты заработной платы. По данным ведомства, положения коллективного договора предусматривают выплату младшему медицинскому персоналу за работу во вредных условиях труда в размере 15%.

«Однако с августа 2017 года размер был снижен администрацией учреждения здравоохранения в одностороннем порядке до 10%. В результате общая сумма невыплаченных медперсоналу средств превысила 770 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Прокурор Засвияжского района Ульяновска в представлении потребовал от главного врача учреждения принять меры к устранению нарушений, исключив аналогичное впредь, и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в ульяновской парламенте планируют создать межведомственную комиссию в связи с жалобами персонала Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова на низкую заработную плату. В частности, на заседании комитета было отмечено, что «многие работают сутки через двое, а зачастую и через трое, а заработная плата формируется за фактически отработанное время».

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