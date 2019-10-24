Ульяновск, 24 октября 2019, 14:51 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура выявила нарушения при выплате зарплаты младшему медперсоналу ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова». По данным ведомства, общая сумма невыплаченных средств превысила 770 тыс. рублей.
Проверка проводилась после публикаций в СМИ, в ходе которой выявлены «многочисленные нарушения» в части выплаты заработной платы. По данным ведомства, положения коллективного договора предусматривают выплату младшему медицинскому персоналу за работу во вредных условиях труда в размере 15%.
Прокурор Засвияжского района Ульяновска в представлении потребовал от главного врача учреждения принять меры к устранению нарушений, исключив аналогичное впредь, и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в ульяновской парламенте планируют создать межведомственную комиссию в связи с жалобами персонала Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова на низкую заработную плату. В частности, на заседании комитета было отмечено, что «многие работают сутки через двое, а зачастую и через трое, а заработная плата формируется за фактически отработанное время».
Читайте ранее в этом сюжете: Врачи в Ульяновске жалуются на низкую зарплату