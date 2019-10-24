Киев, , 15:03 — REGNUM Правительство Украины выполнило ещё один этап по отделению газотранспортной системы страны от компании «Нафтогаз», сообщил председатель магистральных газопроводов Александр Лисниченко 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Управление корпоративными правами акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» передано от министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в министерство финансов Украины», — рассказал он.

По словам чиновника, это важный шаг, приближающий Украину к подписанию транзитного договора по газу с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2019 года правительство Украины приняло решение о разделении «Нафтогаза», что соответствует требованиям Третьего энергопакета Евросоюза.

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