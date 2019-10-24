Брянск, , 14:54 — REGNUM До конца 2019 года в Брянске будет закуплено 102 новых автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего на закупку автотранспорта в этом году выделено более 700 млн рублей. Поставщик общественного транспорта уже определён в результате торгов. Таким образом, из 102 новых машин мэрия купит 32 единицы двухдверных автобусов модели ЛиАЗ-429 260 и 65 единиц модели МАЗ-206 086.

Данные транспортные средства будут оснащены кондиционерами, бегущей строкой и системой видеонаблюдения.

Напомним, в сентябре 2019 года самыми продаваемыми новыми автобусами стали модели Павловского автобусного завода (ПАЗ). За отчётный период больше всего было продано автобусов ПАЗ-3204 — 282 экземпляра. На втором месте модель ПАЗ-3205 (273 ед.). На третьем месте ПАЗ-4234 (107 ед.).

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