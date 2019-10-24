Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В Свердловской области увеличат доходы регионального бюджета на 900 млн рублей. Об этом сообщает «Новый день».

Решение приняли на заседании областного правительства. По словам главы свердловского минфина Галины Кулаченко, бюджет будет увеличен за счёт безвозмездных поступлений из федерации.

Более трети данной суммы — 397 млн рублей — уйдёт на помощь малому бизнесу, 128 млн — на помощь малоимущим многодетным семьям, 127,7 млн — на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, 108 млн — на выделение специализированным учреждений лесопожарной техники и оборудования, 69 млн — на организацию дополнительных мест в школах региона, 40,2 млн — на предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны, 15 млн — на создание модульных библиотек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале согласовали выделение первых областных денег на Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге. В регионе выделят 350 млн рублей дирекции по строительству спортивных объектов.

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