Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Увеличение пассажиропотока и востребованности Пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге привело к необходимости продолжить в будущем году реконструкцию морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ. Об этом заявил генеральный директор порта Вадим Каширин.

Круизное судно в порту «Морской фасад» Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года между Санкт-Петербургом, АО «Пассажирский порт Петербурга «Морской фасад» и ПАО «Современный коммерческий флот» подписано соглашение о развитии морского туризма на Балтике. Соглашение направлено на создание качественного отечественного круизного продукта с целью продвижения Петербурга как ведущей круизной дистанции в регионе Балтийского моря.

«Чтобы установить круглогодичное водное сообщение с возможностью использовать инфраструктуру морского терминала и пункта пропуска для осуществления операций, связанных с приемом паромов с грузовой и автотранспортной составляющей, мы продолжаем программу приграничного сотрудничества с Финляндией, рассчитанную до 2020 года, — сказал Каширин. — Проект реконструкции пункта пропуска позволит позволит не только увеличить пассажиропоток, но и расширить географию маршрутов».

Он отметил, что общий объем инвестиций в реконструкцию на период с 2017 на 2021 год — 453 миллиона рублей. В сентябре текущего год сбыл проведён конкурс на право заключения договора строительно-монтажных работ по реконструкции пункта пропуска. Их завершение ожидается в конце 2020 года.

В свою очередь первый заместитель директора «Агентства внешнего транспорта» Евгений Батраков указал на то, что в прошлом году порт получил в свое распоряжение Морской вокзал, а в этом году запланирована передача в пользование порта двух набережных — Лейтенанта Шмидта и Английской, на которых в настоящий момент действуют причальные комплексы, являющиеся федеральным (движимым и недвижимым) имуществом.

«Пассажиропоток там небольшой, порядка 20 тысяч пассажиров в год, но с учетом того, что они находятся в центре города, круизные пассажиры прибывают прямо в центр города, это очень востребовано у туристов. Мы эту причальную инфраструктуру планируем сохранить, модернизировать при участии «Морского фасада», — подытожил он.

Председатель комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге Евгений Панкевич отметил, что для городских властей важно позиционировать Петербург как большой тревел-хаб, который абсолютно открыт абсолютно для любого вида путешествий.

На что Вадим Каширин заметил, что в следующем году Пассажирский порт планирует принять 11 новых судов, среди которых Norwegian Escape пассажировместимостью 4,5 тысяч человек. Также в 2020 году порт примет новейшее судно во флоте компании Princess Cruises, спущенное на воду в 2019 году — круизный лайнер Sky Princess. Кроме того, в Пассажирский порт Петербурга планирует осуществить судозаходы самый успешный паромный оператор в Балтийском регионе — компания Tallinnk Group.

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