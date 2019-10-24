Сухум, , 14:32 — REGNUM 23 октября кабинет министров Абхазии принял постановление, согласно которому в 2020 году населению республики будут предоставлены компенсации за потерю вкладов, оформленных в Сбербанке республики до начала грузино-абхазской войны. Общая сумма выплат составит 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно принятому документу, компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сберегательный банк, предназначаются родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года или с 6 апреля по 29 мая 2015 года. В эти категории входят 245 человек.

Средства на компенсационные выплаты будут выделены из республиканского бюджета.

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