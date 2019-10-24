Сеул, , 14:34 — REGNUM В период с первого по третий квартал 2019 года стоимость земли в Южной Корее выросла на 2,88%, что на 0,45% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, рост цен на землю был зафиксирован на всей территории страны, за исключением острова Чеджу.

Известно, что в Сеуле стоимость земли возросла на 3,78%, в провинции Кёнгидо — на 3,15%, в Инчхоне — на 2,94%.

По отдельным города страны самый высокий рост цен был зафиксирован в Ёине провинция Кёнгидо (5,17%), Ханаме (4,84%), Тэгу (4,74%), Квачхоне (4,44%).

Известно, что в период с первого по третий квартал текущего года объем операций купли-продажи земли сократился на 14,7%, до 1385,8 кв. км.