Москва, , 14:41 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

МРОТ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправка устанавливает новый размер МРОТ с 1 января 2020 года, который уже заложен при расчете параметров проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы. Так, размер минимальной зарплаты вырастет на 850 рублей (7,5%) и достигнет 12 тыс. 130 рублей.

Как отмечают в правительстве, повышение минимальной зарплаты коснется, в основном, работников бюджетной сферы. Так, на повышение зарплаты таких граждан в 2020 году уйдет 20,9 млрд рублей, при этом 15,1 млрд рублей из них уйдет на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в регионах. При этом треть расходов вернутся в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов и налогов на доходы физлиц.

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