Киев, , 14:20 — REGNUM Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.

Соответствующее заявление сегодня, 24 октября, сделал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новая учетная ставка будет действовать уже с завтрашнего дня, 25 октября.

Смолий пояснил, что борьба с инфляцией идет успешнее, чем ожидал регулятор, поэтому ставка снижена сразу на 1%.

«В сентябре инфляция замедлилась до 7,5% в годовом выражении, что ниже, чем прогнозировал ранее НБУ… По предварительной оценке, снижение продолжилось и в октябре», — заявил глава НБУ.

По его словам, Нацбанк сохранил прогноз по инфляции на конец 2019 года в 6,3%, на конец 2020-го — 5%.

ИА REGNUM напоминает, что цикл снижения учетной ставки украинский Нацбанк начал еще в апреле, когда она находилась на уровне 18%.

В начале октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что учетная ставка может упасть с нынешнего уровня до 8−9% к концу 2020 г.