Владикавказ, , 13:53 — REGNUM В Северной Осетии началось строительство дороги в самый отдаленный район республики — Моздокский. Реализация проекта обойдется в сумму 2,17 млрд рублей. На эти средства будет проложено 57,73 км пути, сообщил глава минэкономики региона Казбек Томаев.

Из этой суммы 2,03 млрд рублей — средства федерального бюджета, пишет ТАСС. Как рассказал Томаев агентству, дорога Хурикау — Малгобек — Моздок является «очень важной артерией», она напрямую соединит Владикавказ с самым отдаленным районом субъекта. Пуск объекта предусмотрен до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой о строительства дороги из Владикавказа в Моздок обращался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2018 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Говоря о ее необходимости, он рассказал, что в настоящее время имеется длинная трасса в Моздок, которая проходит через Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Она занимает у путников в два раза больше времени, так как ее протяженность составляет 134 км.

Читайте также: Автодорогу из Владикавказа в Моздок построят за 2,1 млрд рублей