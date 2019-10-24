Москва, , 13:50 — REGNUM Отношения РФ с Африкой способствуют улучшению восприятия нашей страны на международной арене. Об этом в ходе пленарного заседания заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«На примере Африки видно, как по-новому Россия воспринимается в мире. Мы становимся признанным провайдером, гарантом стабильности, безопасности международного права и суверенитета», — заявила Журова.

Так, отметила она, РФ сотрудничает с Африкой в области машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, а также в части полезных ископаемых.

«Мы не только добываем (полезные ископаемые), но и развиваем инфраструктуру по их переработке, что добавляет ценности этим проектам, потому что Африка привыкла к хищничеству международных игроков. В наших отношениях никогда не было колониального подхода, для африканских стран это крайне важно и это было особенно подчеркнуто на саммите в Сочи», — заявила Журова.