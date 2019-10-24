Тюмень, , 13:43 — REGNUM На фоне роста позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business в последние годы наблюдается сокращение прямых иностранных инвестиций в экономику РФ. И данный рейтинг их не привлечёт, ибо основан на оценках простоты технических процедур ведения бизнеса и уровня его юридической защищенности. Но он не учитывает монетарной, бюджетной и влияющей на экономику законодательной политики властей, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM скачок России с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Страны имеющие близкие, высокие позиции в рейтинге могут быть крайне далеки друг от друга с точки зрения реальной привлекательности ведения бизнеса, отмечает эксперт.

«Например, в рейтинге простоты ведения бизнеса (он первый в списке Doing Business и, по-видимому, самый важный) Россия на 28 месте, Швеция на 10-м из 190 стран — участниц. Различие представляется небольшим. Однако такая оценка не учитывает разницу монетарной и бюджетной политики российских властей и регуляторов стран Скандинавии. Подходы государства к экономике, бизнесу, социальной сфере, налогообложению и расходованию бюджетных средств в России и скандинавских странах различны. Это говорит о несовершенстве данного рейтинга», — подчеркнул Александр Осин.

И продолжает свою аналогию. Первое отличие — по уровню монетизации. Для Европейского монетарного союза — в который входит Финляндия и который своими действиями фактически предопределяет монетарную политику скандинавских ЦБ — уровень монетизации, измеренный как денежный агрегат М2 к валовому внутреннему продукту (ВВП), составит 3,62. Для Швеции он равен порядка 3. Для России этот показатель равен 0,44.

«В России с точки зрения монетизации экономики справедливая инфляция 12%. Эта ситуация сохраняется в нашей стране десятилетиями и является причиной гиперинфляционных шоков. Наличие такого риска в виде низкой монетизации экономики играет роль сдерживающего фактора для роста потребления и производства, для которых высокая инфляция — это аналог дополнительного и очень существенного налога. Отрасли высокого передела, для которых характерна низкая рентабельность, просто не выживают в таких условиях. Более того, согласно приблизительным «кабинетным» подсчётам, налог на добавленную стоимость (НДС) разгоняет инфляцию на несколько десятых процентов на каждом производственном переделе. Поэтому законодательное повышение НДС, это удар прежде всего по производственным, высоко технологичным отраслям. При этом, согласно комментариям представителей российского бизнеса, произошло ужесточение контроля за сбором налогов и, в частности, ухудшением возможностей по возврату того же НДС», — поясняет эксперт несовершенство рейтинга Doing Business.

Кроме того, по мнению эксперта, дестимулирует экономику России и повышение пенсионного возраста. Вкладываться в высокие технологии в условиях дешевизны рабочей силы нет смысла. Это и удар по рождаемости, а, значит, и по средне‑ и долгосрочным реальным инвестициям. Это удар по кредитному рынку, поскольку ведёт к снижению реальных доходов клиентов банков, считает финансовый аналитик Александр Осин.

Для привлечения зарубежных инвестиций, по мнению эксперта, нужна не заявленная министром экономического развития России Максимом Орешкиным «стабильность регуляторной политики», а кардинальное её изменение. А именно необходим комплексный подход, который должен включать докапитализацию банков, ремонетизацию экономики, сокращение налоговой нагрузки и смягчение условий её администрирования, отмена повышения пенсионного возраста, усиление регулирования валютного рынка, реформирование системы стабфондов.

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