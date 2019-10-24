Тюмень, 24 октября 2019, 13:43 — REGNUM На фоне роста позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business в последние годы наблюдается сокращение прямых иностранных инвестиций в экономику РФ. И данный рейтинг их не привлечёт, ибо основан на оценках простоты технических процедур ведения бизнеса и уровня его юридической защищенности. Но он не учитывает монетарной, бюджетной и влияющей на экономику законодательной политики властей, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM скачок России с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.
Страны имеющие близкие, высокие позиции в рейтинге могут быть крайне далеки друг от друга с точки зрения реальной привлекательности ведения бизнеса, отмечает эксперт.
И продолжает свою аналогию. Первое отличие — по уровню монетизации. Для Европейского монетарного союза — в который входит Финляндия и который своими действиями фактически предопределяет монетарную политику скандинавских ЦБ — уровень монетизации, измеренный как денежный агрегат М2 к валовому внутреннему продукту (ВВП), составит 3,62. Для Швеции он равен порядка 3. Для России этот показатель равен 0,44.
Кроме того, по мнению эксперта, дестимулирует экономику России и повышение пенсионного возраста. Вкладываться в высокие технологии в условиях дешевизны рабочей силы нет смысла. Это и удар по рождаемости, а, значит, и по средне‑ и долгосрочным реальным инвестициям. Это удар по кредитному рынку, поскольку ведёт к снижению реальных доходов клиентов банков, считает финансовый аналитик Александр Осин.
Для привлечения зарубежных инвестиций, по мнению эксперта, нужна не заявленная министром экономического развития России Максимом Орешкиным «стабильность регуляторной политики», а кардинальное её изменение. А именно необходим комплексный подход, который должен включать докапитализацию банков, ремонетизацию экономики, сокращение налоговой нагрузки и смягчение условий её администрирования, отмена повышения пенсионного возраста, усиление регулирования валютного рынка, реформирование системы стабфондов.
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