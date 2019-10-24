Москва, , 13:49 — REGNUM Российской экономике важно развитие экономических отношений с Африкой и бизнес РФ уже готов работать в этом направлении. Об этом в ходе пленарного заседания заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Для РФ сейчас важно развитие наших взаимовыгодных торгово-экономических отношений, а это вложения, инвестиции, которые принесут доход и экономический рост. Бизнес готов, он готов работать, и это было подтверждено теми соглашениями, которые были подписаны сейчас в Сочи», — заявила Журова.

По ее словам, товарооборот РФ со странами Африки вырос в два раза. При этом РФ — один из крупнейших поставщиков сельхозпродукции.

«Мы экспортируем продовольствие больше, чем оружие и это не предел. Президент в своем выступлении на саммите спрогнозировал рост товарооборота еще как минимум в два раза», — отметила Журова.