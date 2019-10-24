Киев, , 13:37 — REGNUM На Украине сделали очередной шаг в направлении анбандлинга (разделения) «Нафтогаза» — новая компания-оператор ГТС Украины перешла в управление министерства финансов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.

Ранее корпоративными правами новой компании-оператора газотранспортной системы «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) управляло министерство энергетики.

Как заявил глава компании Александр Лисниченко, передача управления минфину — это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и «обязательный базис» для подписания следующего транзитного соглашения с Россией.

Чиновник также проинформировал, что независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО «МГУ»:

»Над чем активно работаем сейчас».

ИА REGNUM напоминает, что 18 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается отделение газотранспортной системы (ГТС) от компании «Нафтогаз Украины».

Власти страны заявляют, что таким образом Киев может подписать новое транзитное соглашение с Россией по европейскому законодательству.

На Украине взяли на себя обязательство реформировать энергетическое законодательство и компанию «Нафтогаз» по европейским стандартам до конца текущего года.