Москва, , 13:37 — REGNUM Лабораторию по определению содержания в угле стратегического элемента германия открыли специалисты Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в разрезоуправлении «Новошахтинское» (Приморский край). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Германий — редкий химический элемент, применяемый в радиоэлектронике и космической промышленности. Открывшаяся лаборатория будет определять содержание германия по новой технологии.

Как пояснил начальник отдела качества и обогащения углей АО «СУЭК» Сергей Силютин, производственная структура, целью которой является исследование микроэлементного состава углей с максимальной точностью, создана на российском добывающем предприятии впервые.

Отмечается, что новая методика легла в основу для разработки государственных стандартов для определения содержания германия в углях, которые зарегистрированы и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

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