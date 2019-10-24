Абакан, , 13:35 — REGNUM Выход России на 28 место в рейтинге Doing Business — это отличная новость, считает экономист Евгений Мамаев (Хакасия). Однако, по его словам, сделать по этому рейтингу однозначный вывод о том, что предпринимателям в России стало легче зарабатывать деньги, нельзя.

«Президент поставил задачу к 2024 году выйти на 20-е место. И мы видим последовательное движение к этой цели. Примечательно, что в 2011 году Россия находилась на 120 месте. С тех пор пройден огромный путь. Однако нужно понимать, что при расчёте рейтинга большей частью учитывается регуляторная часть ведения бизнеса, включая налогообложение и доступность кредитов. Среди других критериев — простота регистрации и ликвидации предприятий получения разрешений на строительство, подключение к электросетям. Именно за счёт отладки процессов в таких сферах происходит улучшение позиций в рейтинге. Тогда как такие вещи как коррупция, качество инфраструктуры, квалификация и стоимость рабочей силы, затраты на электроэнергию и топливо, безопасность и так далее не охватываются методикой расчёта. Поэтому нельзя сделать по этому рейтингу однозначный вывод о том, что предпринимателям в России стало легче зарабатывать деньги», — сказал Евгений Мамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По словам экономиста, в то же время можно сказать, что государство понимает проблемы бизнеса и старается облегчить ему жизнь.

«Хотя бы частично. И можно надеяться, что как минимум на 20-е место мы выйдем в рейтинге уже в ближайшем будущем», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла 28-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business-2020. Рейтинг составляется Всемирным банком. по сравнению с прошлым годом Россия поднялась на три позиции.

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