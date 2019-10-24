Уфа, , 13:38 — REGNUM Завод пластмассовых изделий «Альтарнатива» в Башкирии сможет получить 70 млн рублей в виде льготного займа на производство пластиковых изделий. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

По сообщению пресс-службы, экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 6 проектов, в том числе и проект завода пластмассовых изделий «Альтернатива», который работает в Башкирии.

Отмечается, что завод планирует наладить производство пластиковых изделий для сада, огорода и кухни. А реализовывать свою продукцию предприятие планирует в России и за рубежом.

Сообщается, что общая стоимость проекта составляет 200 млн рублей, 70 млн рублей из которых могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

30 млн рублей предприятию может быть выдано в виде займа из Фонда развития промышленности Башкирии.