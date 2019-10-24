Москва, , 13:34 — REGNUM Большая часть российского рынка IT приходится на Москву. Об этом 24 октября сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко на совмещенном заседании комиссий Московской городской думы.

«Москва — это по сути «Силиконовая долина» России. Здесь 70% всего рынка IT, всей цифровизации, всех технологий. Это 320 тысяч квалифицированных рабочих мест», — рассказал Лысенко.

Чиновник отметил, что по сравнению с 2018 годом в Москве, по наблюдениям всех агентств, увеличилось количество вакансий, связанных с IT-профессиями. По его словам, в столице наблюдается взрывной рост рынка.

«У нас самый дешёвый, самый быстрый и самый безлимитный Интернет для любого потребителя. Ни в одной другой стране, ни в одном другом городе такого не существует. Следующим этапом это будет развитие сети 5G. Это даст новый толчок к экономическим преобразованиям городе», — сказал Лысенко.

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