Киев, , 13:30 — REGNUM Украина — страна гастербайтеров, потому что мы хуже всех наших соседей, согласно рейтингу Doing Business, заявил сегодня, 24 октября, украинский бизнесмен Игорь Гуменный.

«О каком бизнесе может идти речь, когда у нас нужно платить и решать вопросы за то, чтобы тебе электроэнергию продали? По подключениям к системе электроснабжения Украина занимает 128-е место», — отмечает бизнесмен.

Он отмечает, что даже несмотря на то, что Украина поднялась за последний год в рейтинге на семь пунктов и заняла 64-ое место, «все вокруг лучше нас».

«Из-за токсичной среды Украина на последнем месте по инвестициям на душу населения в Европе. В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения чем в Румынии, в 7 раз меньше чем в Хорватии и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии. Как результат и покупательная способность украинцев самая низкая в Европе. Какой внутренний рынок в нищей стране?», — задается Гуменный риторическим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня опубликован свежий рейтинг Doing Business, согласно которому Украина поднялась сразу 7 позиций, заняв 64-ое место среди 190 государств. Правительство Украины отмечает, что страна улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов. Стоит отметить, что рейтинг не учитывает деятельность новой украинской власти — все ключевые показатели зафиксированы на весну этого года, когда еще работало правительство Владимир Гройсмана.