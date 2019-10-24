Москва, , 13:31 — REGNUM РФ активно развивает отношения со странами Африки и намерена продолжать сотрудничество. Об этом в ходе пленарного заседания заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Наш интерес к Африке — это новый приоритет. В последнее время отношения активно развиваются. Мы ведем важнейший международный диалог с Африкой, и во многих вопросах африканские страны на многих международных площадках поддерживают РФ», — заявила Журова.

По ее словам, страны Африки в одиночку не смогут справиться с определенными вызовами, такими как терроризм, организованная преступность, распространение наркотиков или пиратство. Поэтому континент нуждается в помощи со стороны РФ.

«РФ играет важнейшую роль в решении застарелых проблем континента, таких как ликвидация безграмотности, болезней. Мы участвуем в медиации вооруженных конфликтов, а также оказываем гуманитарную помощь», — заявила Журова.