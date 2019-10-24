Москва, , 13:30 — REGNUM По итогам прошедших месяцев 2019 года наибольший среднегодовой пробег зафиксирован в Чечне. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, согласно данным агентства, в 2019 году в Чечне среднегодовой пробег составил 19,2 тыс. км. В соседних регионах (Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия) этот показатель находится в интервале от 17 до 17,5 тыс. км.

Наименьший среднегодовой пробег зафиксирован на Чукотке. Там он равен 10,2 тыс. км, что примерно в два раза меньше от максимального показателя.

Напомним, среднегодовой пробег легковых машин в России в 2019 году составил 15 тыс. км. Причём пробег у премиальных машин равен 15 512 км, а у автомобилей массового сегмента — 14 860 км.

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