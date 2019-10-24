Талукан, , 13:47 — REGNUM 23 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявил, что на территории этого региона завершена работа на 52 проектами развития.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в провинции продолжаются работы над еще 133 объектами в рамках программы развития региона.

По словам официального представителя губернатора провинции Тахар, общая стоимость 190 проектов развития, которые должны быть реализованы в провинции Тахар, составляет более 22,9 миллионов долларов, которые были выделены из государственного бюджета на текущий финансовый год.

Согласно вышеупомянутому заявлению, к реализованным проектам развития относятся строительство и асфальтирование дорог, создание ирригационных каналов, строительство зданий школ, медицинских центров и административных учреждений, а также ряд проектов, направленных на создание системы ирригации в провинции.

Официальный представитель губернатора провинции Тахар выразил мнение, что эти проекты окажут положительное влияние на дальнейшее экономическое развитие региона.