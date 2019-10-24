Москва, , 13:26 — REGNUM Средняя зарплата на промышленных предприятиях в Москве более чем в полтора раза превышает средний по России показатель. Об этом 24 октября сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко на совмещенном заседании комиссий Московской городской думы.

Чиновник отметила, что в Москве находится 650 крупных и средних предприятий, на которых трудится около 700 тысяч человек. Рост занятых в промышленности за 2,5 года составил 15%. При этом каждый десятый житель Москвы работает на промышленном предприятии.

«Рост зарплаты в первом полугодии 2019 года составил 11,8% к аналогичному периоду 2018 года. Средняя зарплата на предприятиях промышленности составляет 73,613 рублей, что на 63,2% больше чем в среднем по РФ Москва на самом деле производит все: хлеб, ракетоносители, топливо для автомобилей, микрочипы, самолёты», — рассказала Кузменко.

Читайте ранее в этом сюжете: Wi-Fi и доступ в Интернет обойдётся Москве в 18,5 млрд рублей