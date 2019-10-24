Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чебоксарах продолжается работа по проектированию и переоснащению пищеблоков в дошкольных учреждениях. В этом году 115 детсадов получат новое оборудование, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии

В 2019 году на модернизацию пищеблоков детских садов было выделено 20,4 млн рублей из республиканского и местного бюджетов. В 12 детсадов уже получили модернизированное кухонное оборудование, до конца года будут переоснащены ещё 103 дошкольных учреждения.

В администрации отмечают, что в детсадах проводят замену электропроводки, вентиляции, системы горячего и холодного водоснабжения. Заменяются напольные и настенные покрытия, моечные ванны, обновляется технологическое оборудование.

Всего в Чебоксарах с 2017 года отремонтированы пищеблоки в 17 дошкольных образовательных учреждениях, в том числе в 2017 году — два (потрачено 3,2 млн рублей), в 2018 году — три (9,5 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Урмарском районе Чувашии на 90 суток из-за нарушений санитарного законодательства закрывали школу в селе Арабоси. В ходе проверок было установлено, что продукты питания были без товаросопроводительной документации, обед по набору блюд не соответствовал требованиям. Кроме того, санитарные инспекторы установили, что наружная торцевая стена помещения варочного зала пищеблока отсырела, между кровлей и вторым этажом учебного здания были следы протечек, а «на стене, потолке в помещении кухни обнаружена черная плесень».

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