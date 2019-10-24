Грозный, , 13:16 — REGNUM В Чечне произошла авария на подстанции «Горец» в Урус-Мартановском районе. Без электричества остались 47 400 бытовых потребителей, сообщает Минэнерго РФ.

Причиной аварии стало отключение трансформатора. Мощность отключенных потребителей составила 14 МВт. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в результате урагана, который пронесся над республикой в ночь на 31 июля 2019 года без света остались более 110 тыс. жителей в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах.

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