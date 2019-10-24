Москва, , 13:12 — REGNUM На общественный Wi-Fi и доступ в Интернет всех госучреждений Москвы в проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период заложено 18,5 млрд рублей. Об этом 24 октября заявил заместитель руководителя департамента финансов столицы Дмитрий Кованев на совмещенном заседании комиссий Московской городской думы.

Также чиновник отметил, что на обеспечение органов власти и учреждений компьютерами и замену антивирусных программ в 2020 году предусмотрено 7 млрд рублей. На систему видеонаблюдения в Москве потратят 8,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 по 2022 года на цифровизацию столичного здравоохранения планируется направить 12,1 млрд рублей. На эти средства, помимо прочего, планируется внедрить элементы искусственного интеллекта, который будет способствовать предотвращению развитию заболеваний среди населения.

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