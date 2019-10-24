Уфа, , 13:08 — REGNUM Торгового-развлекательный центр планируют построить в Дёмском районе Уфы. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Данный вопрос обсуждался на заседании межведомственной инвестиционной комиссии при администрации Уфы в формате «Инвестиционного часа».

Проект реконструкции здания общественного питания под торгового-развлекательный центр с игровым пространством для детей в Дёмском районе представил директор ООО «Радуга» Рафаэль Галимханов.

По его словам, на базе данного объекта предлагается построить новое двухэтажное здание, на первом этаже которого будет размещен торговый центр, а на втором этаже планируются оборудовать детский развлекательный зал. Инвестор подчеркнул, что проект реконструкции будет полностью финансироваться за счет его компании. При этом будет создано дополнительно 20 рабочих мест.

По словам чиновников, в течение нескольких лет будет реконструирован парк культуры и отдыха «Демский». В следующем году запланирована разработка проектной документации по его реконструкции. Поэтому здание общественного питания должно быть вписано в единую концепцию благоустройства парковой территории.

Главы администрации города Ульфат Мустафин выразил поддержку данному проекту и поручил совместно с главным управлением архитектуры и градостроительства Уфы проработать все детали осуществления данного инвестиционного проекта, в том числе и проект-дизайна объекта.