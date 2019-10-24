Киев, , 13:05 — REGNUM Инициатива Верховной рады Украины, повышающая акцизные сборы с табачной продукции, приведёт к росту контрабанды сигарет, сообщила 24 октября директор по внешним связям компании «Филип Моррис Украина» Наталья Бондаренко в комментарии журналистам телеканала 112.ua.

Сигареты Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что принятие парламентом Украины законопроекта № 1210 приведёт к росту цен на сигареты в 2,5−3 раза. В результате объём нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, что составляет около 59% легального рынка.

«Мы уже видим последствия политики 30−40-процентного повышения ставок акциза за прошедшие 4 года. Нелегальный рынок за этот период вырос в семь раз. Считаем, что повышение ставок акцизного налога на 150% не позволит удержать легальный рынок на том уровне, каким он есть сегодня», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в Черниговской области на неопределённый срок закрылась фабрика компании British American Tobacco.

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