Киев, 24 октября 2019, 13:05 — REGNUM Инициатива Верховной рады Украины, повышающая акцизные сборы с табачной продукции, приведёт к росту контрабанды сигарет, сообщила 24 октября директор по внешним связям компании «Филип Моррис Украина» Наталья Бондаренко в комментарии журналистам телеканала 112.ua.
Она отметила, что принятие парламентом Украины законопроекта № 1210 приведёт к росту цен на сигареты в 2,5−3 раза. В результате объём нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, что составляет около 59% легального рынка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в Черниговской области на неопределённый срок закрылась фабрика компании British American Tobacco.
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