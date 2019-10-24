Сочи, Краснодарский край, , 12:54 — REGNUM Объем товарооборота между Россией и странами Африки за пять лет вырос в два раза. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Сочи.

Российский лидер уточнил, что в 2018 году внешний оборот превысил $20 млрд. Кроме того, он отметил, что меняется и характер поставок из России. Происходит их диверсификация, и начинает увеличиваться объем несырьевой продукции.

Путин рассказал, что сотрудничество происходит в области геологоразведки и добычи природных ресурсов, в энергетическом секторе, а также налаживается сотрудничество в области высоких технологий.

Напомним, ранее в рамках саммита премьер-министр Сьерра-Леоне заявил, что Россия может помочь отказаться африканской республике от услуг МВФ, если проведет оценку стоимости имеющихся в стране полезных ископаемых. Это позволит Сьерра-Леоне предоставлять суверенные гарантии, а не брать кредиты, отметил он.