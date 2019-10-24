Исламабад, , 12:49 — REGNUM За один год Пакистан поднялся с 136 на 108 место в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business, войдя в десятку стран с наибольшим улучшением показателей.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в рейтинге, который оценивает удобство ведения бизнеса в 190 странах мира на основе 10 индикаторов, Пакистану удалось улучшить свои показатели за счет «скоординированных усилий федерального правительства и руководства провинций Панджаб и Синд». О достижениях Пакистана высказался Илланго Патчамутху, который отвечает за Исламскую республику во Всемирном Банке. По словам экономиста, за один год правительству удалось значительно улучшить качество регулирования, сократить время регистрации бизнеса и облегчить подачу всех необходимых документов.

По словам Илланго Патчамутху, для того чтобы и далее улучшать свое положение в рейтинге Всемирного банка, Пакистан должен «поддерживать динамику реформ».