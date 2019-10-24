Карачи, Пакистан, , 12:44 — REGNUM 24 октября Статистическое бюро Пакистана опубликовало доклад о состоянии промышленности, сообщив о сокращении массового промышленного производства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, к августу этого года показатели массового производства в стране сокращаются уже пятый месяц подряд. С июля сокращение индекса массового производства составило 3,28%, тогда как по сравнению с августом 2018 года этот показатель сократился на 7,06%. Сокращение производства наблюдается в ключевых секторах пакистанской промышленности: в автомобилестроении, нефтепереработке, производстве удобрений, химической промышленности и даже в текстильной отрасли.

По данным Статистического бюро Пакистана, на сокращение производства влияет не только снижение покупательной способности населения, но и уменьшение государственных инвестиций и снижение активности в строительном секторе. Специалисты опасаются, что кризис в массовом промышленном производстве, на которое приходится 80% всей промышленности и 10,7% ВВП, может привести к росту безработицы и дальнейшему ухудшению макроэкономических показателей.