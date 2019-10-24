Барнаул, , 12:29 — REGNUM Любопытную информацию обнародовали сотрудники Роспотребнадзора по Алтайскому краю, проверив на соответствие гигиеническим нормативам по физико-химическим, санитарно-химическим (содержание токсичных элементов, пестицидов) и микробиологическим показателям более двух тысяч проб хлебобулочных изделий и около четырёх тысяч проб кондитерских изделий.

Алтайская пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Судя по официальным данным с сайта надзорного органа, в алтайский хлеб не добавляют химические загрязнители и генно-модифицированные организмы, но проблемы всё-же существуют. Он связаны с отсутствием товаросопроводительных документов, нарушением требований к маркировке и нарушением условий хранения кондитерских изделий.

По результатам проведенных за 9 месяцев 2019 года мероприятий по контролю из оборота было забраковано и изъято более 200 килограммов некачественной продукции. Виновные привлечены к административной ответственности, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край по праву называют хлеборобам регионом. На протяжении двух последних лет в регионе собирают более пять миллионов тонн зерновых. Правда, цена выраженного урожая самая низкая в Сибири. Осенью 2018 года за тонну пшеницы давали чуть более семи тысяч рублей.

Читайте также: «А мужики-то не знают»: Алтайский край вновь получил рекордный урожай зерна