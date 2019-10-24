Пермь, , 12:27 — REGNUM Пермский края может перейти на подушевую плату за услугу по вывозу мусора. Инициативу проявил губернатор Максим Решетников и 24 октября на заседании Заксобрания предложил депутатам осудить это предложение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Переход на новую систему может произойти уже с января 2020 года. По словам главы региона, он получает много обращений от населения, которое просит сменить плату за вывоз мусора и учитывать в тарифе не квадратные метры, а количество проживающих в квартире граждан.

«Конечно, надо смотреть уровень затрат на вывоз мусора из труднодоступных и малочисленных населённых пунктов и искать варианты к его снижению. Потому что в конечном итоге эти затраты ложатся на всех плательщиков», — отметил Решетников.

Сегодня услугу по вывозу бытового мусора получают 96% жителей Пермского края. Единица расчёта платы для жителей многоквартирных домов — квадратные метры, индивидуального жилищного строительства — количество проживающих.

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