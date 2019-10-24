Опаринский район, , 12:26 — REGNUM Кировский арбитраж получил иск от налогового органа с требованием банкротства ПАО «Моломский лесохимический завод», который среди прочей своей продукции выпускает древесный уголь. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от УФНС России по Кировской области в лице межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Кировской области 21 октября 2019 года. Сумма претензий составила 16 270 121,5 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ПАО учреждено в августе 1993 года в Опаринском районе Кировской области. Его директор с 2013 года — Андрей Овсянников. В числе учредителей — Нина Трушникова, Галина Матыцына, Ольга Автомонова, ООО «Карбохим-Инвест», ООО «Нефтехим-инвест». Из открытых источников известно, что на начало 2019 года численность сотрудников компании — около 250 человек.

По данным из годового отчёта завода, он в основном работает в сфере производства и реализации древесного угля, древесной смолы, кабельных барабанов. Мощность завода по выпуску древесного угля составляет 28 тыс. тонн ежегодно, древесной смолы, выпуск которой начат в 2018 году, — 11,2 тыс. тонн в год, барабанов — 6 тыс. единиц. Последние приобретают заводы Поволжья по производству кабельной продукции.

За 2018 года ПАО произвело 5566 тонн древесного угля, продемонстрировав спад на 3,9 тыс. тонн относительно итогов 2017 года. При этом с учётом запасов прошлого года было реализовано более 5,6 тыс. тонн древесного угля на сумму 122,112 млн рублей.

Производство этилацетата и бутилацетата на конец 2018 года на предприятии было законсервировано в связи со спадом спроса на химическую продукцию.

«В течение 2018 года АО «Моломский ЛХЗ» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, что связано со следующими причинами: острой нехваткой квалифицированных кадров, высокой степенью износа оборудования», — отмечается в отчёте компании.

В отчёте также уточняется, что контролирующим лицом компании является ООО «ИстВест Тимбер» из Ленинградской области.