Москва, , 12:17 — REGNUM Российские чиновники могли хорошо изучить методологию, которой пользуется Всемирный банк, и сумели «подогнать» некоторые макроэкономические показатели, чтобы повысить место РФ в рейтинге Doing business. Это 24 октября предположил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что РФ улучшила свои показатели в этой рейтинге.

«Есть несколько критериев и методология оценки этих критериев, — сказал экономист. — Всемирный банк работает на основе отчётности со стороны национальных статистических органов. По сути дела все данные о России на сайте Всемирного банка — это данные Росстата, которые тот туда передаёт. Какого-то иного, специального учёта не ведётся. Мне представляется, что наши чиновники, возможно, просто хорошо изучили методологию и пытаются искусственным образом подогнать макроэкономические показатели под требования этого рейтинга. И эксперты Всемирного банка, естественно, не будут перепроверять каждый показатель и приезжать в Россию для самостоятельного учёта. По этой причине возможны статистические махинации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Всемирного банка приняли во внимание ряд реформ, проведённых в России, а именно усиление защиты миноритарных инвесторов и упрощение налоговых условий за счёт сокращения сроков возврата НДС.

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