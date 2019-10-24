Москва, 24 октября 2019, 12:17 — REGNUM Российские чиновники могли хорошо изучить методологию, которой пользуется Всемирный банк, и сумели «подогнать» некоторые макроэкономические показатели, чтобы повысить место РФ в рейтинге Doing business. Это 24 октября предположил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что РФ улучшила свои показатели в этой рейтинге.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Всемирного банка приняли во внимание ряд реформ, проведённых в России, а именно усиление защиты миноритарных инвесторов и упрощение налоговых условий за счёт сокращения сроков возврата НДС.
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