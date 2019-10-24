Москва, , 12:11 — REGNUM РФ улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business за счёт реформирования системы административного регулирования для бизнеса, однако стране необходимо и дальше работать над обеспечением стабильных условий для работы бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

РФ поднялась на 28 место в ежегодном рейтинге Doing Business. Такие данные уже прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Орешкин — по его словам, для развития бизнеса в РФ необходимо обеспечить стабильность регулирования и это сегодня главная задача правительства. Сигал согласен с такой позицией, так как, по его мнению, прогнозируемость и стабильность регулирования — очень важные факторы, которые влияют на развитие бизнеса не только в РФ, но и в любой стране мира.

«Неопределенность и необходимость держать равнение на внешние факторы мешают развитию бизнеса, ведь инвесторы не хотят подвергать вложения рискам. Однако отсутствие необходимости считаться с внешними, подчас формирующими, факторами воздействия, скорее говорит о неликвидности страны на мировой арене», — отмечает Сигал.

Так, по его словам, сегодня большинство развивающихся стран тесно взаимодействуют друг с другом и конкурируют на мотивах личных интересов. При этом невозможность отстоять свои позиции фактически означает уход страны из списка развивающихся.

«Поэтому внешние факторы, порой формируют внутренние темпы и фон развития, который регулируется и смягчается государством. Например, в сфере налогообложения всегда происходят изменения, направленные на облегчения бизнесменам сбора налогов и пошлин», — объясняет Сигал.

Кроме того, по его словам, немаловажным фактором становится и курс национальной валюты. За счёт его постепенной корректировки цены на энергоресурсы снижаются для бизнеса.

«В целом, государство выявляет различные факторы и анализирует возможности их сглаживания, что свидетельствует повышение РФ в рейтинге Doing Business 2020. РФ заняла 28 место благодаря работе и реформированию системы административного регулирования ведения бизнеса. Страна продолжает работу, направленную на реформирование системы налогообложения и выведения бизнеса на новую степень «прозрачности», что учитывается при распределении мест в данном рейтинге», — подчеркнул Сигал.