Рим, , 12:10 — REGNUM Большинство граждан Италии выступают против ужесточения ограничений на использование наличных денег, сообщает Termometro Politico в четверг, 24 октября, со ссылкой на опрос Rai.

Против новых ограничений выступает 50% граждан, поддерживают их — 38%, не определились со своей позицией 12% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Италии намерены снизить с 3000 до 2000, а позднее и до 1000 евро предельную сумму расчетов наличными. Таким образом государство намерено бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. В оппозиции в свою очередь полагают, что власти тем самым действуют в интересах банков.

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