Анкара, , 12:05 — REGNUM Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк на собрании в кампусе турецкого оборонного предприятия ASELSAN в Гёльбаши заявил: «В формате президентской системы правления большое значение имеет углубление связей между различными структурами. Очень важно, чтобы те из них, которые связаны с оборонной сферой, выстроили максимально тесное сотрудничество».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил, что к 100-летию Республики в Турции его ведомство обозначит новую дорожную карту и Стратегию по вопросам промышленности и технологий на 2023 год. По его словам, дорожной карте уже присвоено название «Национальный технологический рывок».

Министр добавил: «Посредством этого рывка мы повысим конкурентоспособность нашей страны, укрепим нашу независимость в сфере технологий, разовьём промышленное производство товаров с добавленной стоимостью и обеспечим прогресс в технологиях критической значимости. В этой связи одним из секторов, играющих ключевую роль, является оборонная промышленность».