Черкесск, , 12:02 — REGNUM Общий долг потребителей Карачаево-Черкесии за электроэнергию на 1 октября составил свыше 588 млн рублей. Почти половину этой суммы — более 261 млн рублей — задолжали поставщику энергоресурса предприятия, финансируемые из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

В компании назвали крупнейших задолжников. Этот список возглавило АО «Карачаево-Черкесскэнерго» с суммой долга более 162 млн рублей. Задолженность компании «Главное управление Жилищно-Коммунального хозяйства», которая обслуживает объекты Минобороны РФ, превысила 27,5 млн рублей. Более 24 млн рублей задолжало ОАО «Оборонэнергосбыт». Эти два должника являются неплатежеспособными и не могут погасить долги даже по решению суда.

Между тем, как отметили энергетики, предприятия и организации, финансируемые из регионального и местного бюджетов Карачаево-Черкесии, долгов перед компанией-поставщиком электроэнергии за поставленный с начала 2019 года энергоресурс не имеют.