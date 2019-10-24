Москва, , 12:01 — REGNUM По показателю ВВП РФ на душу населения Россия за 30 лет упала примерно с 20-х на 50-е места в мировом рейтинге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя восторженную реакцию министра экономического развития РФ Максима Орешкина на то, что РФ улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«Все эти агрегированные рейтинги имеют свои недостатки, а следить нужно за другими показателями — макроэкономическими, — сказал Комолов. — Это ВВП на душу населения (при всех недостатках этого индикатора), уровень безработицы, уровень потребления, доля заработных плат в национальном доходе, динамика оттока и притока капитала, доля расходов на науку и образование в ВВП. Тогда мы сможем определить истинное состояние экономики РФ. По показателю ВВП РФ на душу населения Россия за 30 лет упала примерно с 20-х на 50-е места в мировом рейтинге».

Это, по мнению Комолова, очень красноречиво говорит нам о том, насколько изменилась эффективность российской экономики, и «не надо никакого Doing Business».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла 28-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business-2020, составляемом Всемирным банком, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.l

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