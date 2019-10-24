Минск, , 12:01 — REGNUM Сразу на 12 позиций опустилась Белоруссия в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 (Ведение бизнеса 2020), заняв 49-е место среди 190 экономик мира. Об этом 24 октября проинформировало минэкономики Белоруссии.

Чиновники отметили, что постсоветская республика «получила 74,3 балла из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса». Они отметили, что «по сравнению с прошлым отчетом отмечено снижение по семи из десяти позиций рейтинга, две позиции остались на прежнем уровне, по одному из показателей отмечен рост».

«Однако это относительная динамика, — сказано в официальном комментарии министерства. — Согласно методологии Всемирного банка, движение в рейтинге «Ведение бизнеса» происходит относительно других участников рейтинга. Таким образом, снижение позиции Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса-2020» в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга».

Отметим, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 существенно улучшили свои позиции партнёры Белоруссии по ЕАЭС. Так, Казахстан поднялся на 25-е место, а Россия — на 28-е. Из стран — соседей Белоруссии хуже ситуация только на Украине, которая заняла 64-е место в рейтинге.